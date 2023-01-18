Kindergarten
Principal’s List: Hallie Alsip, Trinity Banks, Ezekiel Barnett, Greyson Begley, Baylee Begley, Kiara Blair, Isla Bradley, Zaira Burns, Remington Campbell, Amelia Carpenter, Booklyn Dezarn, Jase Durham, Allie Elza, Molly Emily, Makenleigh Evans, Genevieve Evans, Terry Frye, Evalyn Garland, Gabriel Gibson, Bryceon Green, Brody Hammack, Phoenix Johnson, Ellie Jones, Adalye Lang, Declan Lewis, Xander Mallory, Chase McQueen, Grady Munger, Brantley Null, Malachi Parker, Eva Parker, Silas Patton, Beckham Robertson, Lane Robinson, Gabbie Root, Blakely Sizemore, Harper Sizemore, Haven Stevenson, Ethan Thompson, Isla Tigue, and Jazlyn Walters.
Honor Roll: Zander Bill, Braxton Bruner, Chloe Carpenter, Ian Chesnut, Faith Fletcher, Mackenzie Frye, Rhyder Gibson, Harper Gilbert, Willow Jones, Caden Lundy, Hunter McQueen, Ethan Mullins, SJ Mulrenin, Jenna Napier, Hadlee Reid, Raymond Sizemore, Millie Sizemore, Jaxton Sizemore, Evan Smith, Makinlee Wardrup, and Kayden Wombles.
First Grade
Principal’s List: Brady Bowling, John Hudson Clark, Caroline Coffey, Charlie Durham, Madelyn Helo, Branson Hibbard, Keelan Howard, Analyn Murray, Brooklyn Osborne, Levon Spencer, Kinsley Weaver, Zayden Childress, TJ Gibbons, Lincoln Farris, Rhydge Henson, Eleanor Hunt, Jaxton Larkey, Audrey Mallory, Bella Napier, Collin Scott, Allie Simpson, Paxton Tigue, Kaylee Blevins, Briella Glancy, Jackson Henderson, Liam Howell, Madelyn Joshi, James Patton, Owen Philpot, Mallory Prince, Veraillia Stinnett, Jaxson Thompson, Aubree VanWinkle, Jameson Williams, and Everly Young.
Honor Roll: Raven Benson, Penelope Dixon, Ealyn Jackson, Logan Osborne, Christopher Saylor, Liam Smith, Kooper Wibbels, Kassie Blevins, Leighton Bowling, Maci Morris, Owen Morris, Baylor Hoskins, Easton Adams, Hatley Burke, Halo Gomez, Abram Leach, and Harley Stevenson
Second Grade
Principal’s List: Charlie Boothe, Lucy Casey, Logan Chadwell, Lucas Chadwell, Noah Dahmke, Bentley Green, Dylan Johnson, Faith Massey, Harper Reams, Lilah Roberts, Luke Robinson, Abigail Smith, Bentley Wardrup, Talon Warren, Harper Whittington
Honor Roll: Knowledge Bosch, Graham Chadwell, Mason Craig, Lanny Kate Greer, Abigail Harrison, Braxton Kemper, Jaycee McQueen, Addalynn Moore, Jocey Mosely, Skylenn Saunders, Greysen Summers, Liam Sweet, and Jaxon Weaver
Third Grade
Principal’s List: Makayla Boothe, Maci Brock, Quinn Coffey, Paisleigh Harris, Peyton Jarvis, Jaelynn Jones, Julia Joyner, Maddox McQueen, Keaton McQueen, Kolton Napier, Ryder Nunn, Tucker Parman, Aria Philpot, Kyler Price, Karalyn Pruitt, Jase Trent, and Channing Wibbels.
Honor Roll: Shelby Buntain, Brisalynn Combs, Kimber Day, Stanley Doan, Kase French, Hannah Gibson, Maci Grubb, Mackenzie Hampton, Brayden Lester, Briar Morris, Jonah Sims, Frankie Sizemore, Abigail Smith, Emma Smith, Serenity Smith, Connor Stines, and Jaslin Weaver.
Fourth Grade
Principal’s List: Bentley Barrett, Kullyn Cochrane, Kariston Ertel, Camilla Green, William Gregory, Isabelle Grubb, Charlee Helton, Brynn Houchens, Kaydence Howard, Brantley Hubbard, Khloe Kilburn, Elynn Larkey, Samuel Lawson, Audrey McGee, Harper Mink, Aubree Mulrenin, Abigail Patton, Charlie Powell, Caroline Smith, Khamya Watts, Sophia Wolfe, Andrew Woodlee, and Elayna Young.
Honor Roll: Aspyn Asher, Justus Blaylock, Anabelle Campbell, Maddie Eversole, Jonah Hamm, Kendall Hensley, Bryson Laymon, Maggie Oliver, Reagan Patton, Avah Roberts, Bryce Root, Brody Sanders, Gracie Sasser, Caiden Sizemore, Branson Smith, Ashton Thomas, and Josiah Woodlee.
Fifth Grade
Principal’s List: Analeigh Bowling, Trinity Brock, Lauren Burkhart, Garret Byrd, Isabella Dalton, Avery Greer, Karrington Jervis, Ryse Anne Joyner, Cole Moses, Adyson Phillips, Jayden Rawlings, Bryson Roberts, Alaunna Stinnett, Ashylyn Thorpe, Paisley Wagoner, and Morgan Whittington.
Honor Roll: Brylee Asher, Dalton Baker, Mason Barrett, Juliann Blanton, Dylan Bowling, Leah Brown, Hattie Bryant, Lauren Dezarn, Cari Douglas, Isaac Gibson, Michael Grubb, Eli Hamm, Leeland Helton, Kashden Hurley, Temperance Jones, Lucy Jones, Jayson Joseph, Dalton May, Cayden McPeek, Cade Moses, Danalynn Roop, Justin Sturgill, and Chloe Taylor.
Middle School
Principal’s List: Eishie Aborde, Nicole Aborde, Jozlyn Barnett, Keaira Caldwell, Austin Centers, Madison Evans, Briley Fiechter, Billie Goldsberry, Annabelle Green, Macy Helton, Shalana Helton, Matthew Moore, Addison Pitman, Kennedy Scott, Aiden Stewart, Emma Tabor, Carissa Warren, and Mackenzie Wilson.
Honor Roll: Kaiden Allen, Mckenzie Asher, Joseph Blanton, Carly Bowling, Natalie Collett, Keighan Collins, Collins Coots, Heather Coots, Caleb Cornett, Jacob Cornett, Cole Davidson, Jake Finely, Joseph Gibson, Hunter Gilbert, Aniston Gregory, Julia Hall, Micah Hamm, Edward Johnson, Gwyn Joseph, Konnor Kilburn, Sila Marvich, Logan Napier, Bryson Parman, Gabby Patton, Devin Pfaff, Amery Pfaff, Lily Philpot, Joanna Powell, Sawyer Reynolds, Emma Tabor, Blake Taylor, Tyson Weaver, and Jackson Wolfe.
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