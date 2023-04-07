Kindergarten
Principal’s List: Hallie Alsip, Trinity Banks, Ezekiel Barnett, Baylee Begley, Greyson Begley, Kiara Blair, Isla Bradley, Braxton Bruner, Zaira Burns, Remington Campbell, Chole Carpenter, Amelia Carpenter, Ian Chesnut, Brooklyn Dezarn, Jase Durham, Allie Elza, Molly Emily, Genevieve Evans, Makenleigh Evans, Terry Frye, Evalyn Garland, Rhyder Gibson, Harper Gilbert, Bryceon Green, Brody Hammack, Phoenix Johnson, Ellie Jones, Adalye Lang, Declan Lewis, Xander Mallory, Chase McQueen, Grady Munger, Brantley Null, Eva Parker, Malachi Parker, Silas Patton, Hadlee Reid, Beckham Robertson, Lane Robinson, Gabbie Root, Blakely Sizemore, Harper Sizemore, Millie Sizemore, Evan Smith, Waylon Smith, Haven Stevenson, Ethan Thompson, and Jazlyn Walters.
Honor Roll: Gabriel Gibson, Willow Jones, Caden Lundy, Hunter McQueen, Ethan Mullins, SJ Mulrenin, Jenna Napier, Jaxton Sizemore, Sawyer Tigue, and Kayden Wombles.
First Grade
Principal’s List: Brady Bowling, Leighton Bowling, Hatley Burke, John Hudson Clark, Caroline Coffey, Briella Glancy, Madelyn Helo, Branson Hibbard, Liam Howell, Eleanor Hunt, Jaxton Larkey, Isabell Napier, Owen Philpot, Mallory Prince, Colin Scott, Allie Simpson, Levon Spencer, Aubree VanWinkle, Kinsley Weaver, Kooper Wibbels and Jameson Williams.
Honor Roll: Raven Benson, Kassie Blevins, Kaylee Blevins, Penelope Dixon, Charlie Durham, Lincoln Farris, TJ Gibbons, Addison Helton, Jackson Henderson, Rhydge Henson, Phoenix Henson, Baylor Hoskins, Keelan Howard, Ealyn Jackson, Anika Joshi, Abram Leach, Audrey Mallory, Macie Morris, Owen Morris, Remington Null, Booklyn Osborne, Logan Osborne, James Patton, Harley Stevenson, Veraillia Stinnett, Fisher Thomas, Jaxson Thompson, Paxton Tigue and Everly Young.
Second Grade
Principal’s List: Charlie Boothe, Lucy Casey, Noah Dahmke, Dylan Johnson, Shaelynn Johnson, Jocey Mosely, Harper Reams, Lilah Roberts, Luke Robinson, and Abigail Smith.
Honor Roll: Knowledge Bosch, Graham Chadwell, Logan Chadwell, Lucas Chadwell, Callie Gilbert, Bentley Green, Lanny Kate Green, Abigail Harrison, Grayson Jones, Jaycee McQueen, Skylenn Saunders, Liam Sweet, Annabelle Thompson, Talon Warren and Harper Whittington.
Third Grade
Principal’s List: Makayla Boothe, Maci Brock, Quinn Coffey, Brisalynn Combs, Paisleigh Harris, Peyton Jarvis, Jaelynn Jones, Julia Joyner, Maddox McQueen, Keaton McQueen, Kolton Napier, Tucker Parman, Aria Philpot, Kyler Price, Karalyn Pruitt, Abigail Smith, Jase Trent, and Channing Wibbels.
Honor Roll: Kimber Day, Kase French, Hannah Gibson, Maci Grubb, Isla Larkey, Brayden Lester, Briar Morris, Jonah Sims, Frankie Sizemore, Emma Smith, Connor Stines, and Serenity Smith.
Fourth Grade
Principal’s List: Aspyn Asher, Kullyn Cochrane, William Tyson Gregory, Kendall Hensley, Brynn Houchens, Kaydence Howard, Khloe Kilburn, Elynn Larkey, Samuel Lawson, Audrey McGee, Harper Mink, Ashton Thomas, and Khamya Watts.
Honor Roll: Jaxon Baker, Bentley Barrett, Carter Burke, Anabelle Campbell, Maddie Eversole, Lillian Gambrel, Isabella Grubb, Jonah Hamm, Charlee Helton, Brantley Hubbard, Bryson Laymon, Maggie Oliver, Reagan Patton, Abigail Patton, Charlie Powell, Bryce Root, Brody Sanders, Gracie Sasser, Caiden Sizemore, Branson Smith, Caroline Smith, Sophia Wolfe, Josiah Woodlee and Andrew Woodlee.
Fifth Grade
Principal’s List: Dylan Bowling, Analeigh Bowling, Trinity Brock, Lauren Burkhart, Garrett Byrd, Avery Greer, Michael Grubb, Karrington Jervis, Ryse Anne Joyner, Cade Moses, Cole Moses, Jayden Rawlings, Bryson Roberts, Paisley Robinson, Alaunna Stinnett, Ashylyn Thorpe, and Morgan Whittington.
Honor Roll: Brylee Asher, Mason Barrett, Julianne Blanton, Leah Brown, Hattie Bryant, RJ Cooper, Isabella Dalton, Lauren Dezarn, Cari Douglas, Adison Farmer, Kashden Hurley, Lucy Jones, Temperance Jones, and Cayden McPeek.
Middle School
Principal’s List: Eishie Aborde, Nicole Aborde, Jozlyn Barnett, Keaira Caldwell, Austin Centers, Heather Coots, Caleb Cornett, Jacob Cornett, Madison Evans, Anabel Farmer, Hunter Gilbert, Macy Helton, Shalana Helton, Edward Johnson, Matthew Moore, Logan Napier, Gabby Patton, Addie Belle Pitman, Kennedy Scott, Aiden Stewart, and Emma Tabor.
Honor Roll: Josiah Aker, Mckenzie Asher, Joseph Blanton, Carly Bowling, Natalie Collett, Keighan Collins, Collins Coots, Cole Davidson, Kenton Elza, Briley Fiechter, Joseph Gibson, Lailani Goldsberry, Annabelle Green, Aniston Gregory, Julia Hall, Micah Hamm, Noah Hamm, Gwyn Joseph, Silas Marvich, Bryson Parman, Devin Pfaff, Amery Pfaff, Lily Philpot, Lily Philpot, Peyton Puckett, Sawyer Reynolds, Blake Taylor, Cariss Warren, Tyson Weaver, Mackenzie Wilson and Jackson Wolfe.
Commented
Sorry, there are no recent results for popular commented articles.