School news

Kindergarten Principal's List

Raven Benson

Brady Bowling

Hatley Burke

John Hudson Clark

Caroline Coffey

Carly Dixon

Charlie Durham

Lincoln Farris

Amelia Finley

TJ Gibbons

Briella Glancy

Halo Gomez

Abigail Helo

Jackson Henderson

Rhydge Henson

Branson Hibbard

Keelan Howard

Liam Howell

Eleanor Hunt

Ealyn Jackson

Anika Joshi

Jaxton Larkey

Audrey Mallory

Maci Morris

Owen Morris

Bella Napier

Brooklyn Osborne

Logan Osborne

James Patton

Owen Philpot

Mallory Prince

Christopher Saylor

Colin Scott

Allie Simpson

Lillian Smith

Liam Smith

Levon Spencer

Liam Tabor

Fisher Thomas

Aubree VanWinkle

Kinsley Weaver

Kooper Wibbles

Everly Young

Kindergarten Honor Roll

Autumn Campbell

Morgan Cox

Addison Helton

Phoenix Henson

Baylor Hoskins

Melony Johnson

Caydence Moore

Remington Null

Tayton Robinson

Jaxson Thompson

First Grade Principal's List

Charlie Boothe

Lucy Casey

Graham Chadwell

Logan Chadwell

Lucas Chadwell

Brylee Cooper

Mason Craig

Noah Dahmke

Callie Gilbert

Bentley Green

Lanny Kate Greer

Abigail Harrison

Dylan Johnson

Shaeylnn Johnson

Faith Massey

Jaycee McQueen

Jocey Mosley

Levi Napier

Kaiden Price

Trinity Rahe

Lilah Roberts

Luke Robinson

Skylenn Saunders

Gunner Sexton

Autumn Simpson

Abigail Smith

Silas Thomas

Talon Warren

Harper Whittington

First Grade Honor Roll

Kassie Blevins

Kaylee Blevins

Carnegie Caudill

Zayden Childress

Gunner Ferguson

Rhiannon Gray

Kenton Helton

Abigale Jones

Maryn Marvich

Kennedy Napier

Harper Reams

Hayden Sizemore

Greysen Summers

Cataleya Taylor

Annabelle Thompson

Second Grade Principal's List

Makayla Boothe

Paisleigh Harris

Peyton Jarvis

Jaelynn Jones

Julia Joyner

Maddox McQueen

Tucker Parman

Kyler Price

Second Grade Honor Roll

Maci Brock

Shelby Buntain

Quinn Coffey

Aubrey Dezarn

Kase French

Hannah Gibson

Grayson Jones

Brayden Lester

Keaton McQueen

Kolton Napier

Ryder Nunn

Aria Philpot

Karalyn Pruitt

Frankie Sizemore

Abigail Smith

Jaslin Weaver

Channing Wibbels

Third Grade Principal's List

Aspyn Asher

Justus Blaylock

Kennedy Crouch

Kariston Ertel

Blake Gibson

Camilla Green

Tyson Gregory

Charlee Helton

Kendall Hensley

Kylan Holt

Brynn Houchens

Kaydence Howard

Brantley Hubbard

Khloe Kilburn

Samuel Lawson

Audrey McGee

Harper Mink

Maggie Oliver

Abbie Patton

Reagan Patton

Avah Roberts

Bryce Root

Brody Sanders

Ashton Thomas

Khamaya Watts

Sophie Wolfe

Eleah Young

Third Grade Honor Roll

Jaxon Baker

Bentley Barrett

Levi Bowling

Carter Burke

Annabelle Campbell

Tanner Corum

Braxton Deaton

Paisley Doan

Gracelyn Doan

Maddie Eversole

Isabella Grubb

Emory Hammack

Peyton Harris

Bryson Laymon

Aubree Mulrenin

James Peters

Charlie Powell

Caiden Sizemore

Branson Smith

Caroline Smith

Connor Smith

Dante Smith

Elayna Young

Fourth Grade Principal's List

Trinity Brock

Leah Brown

Lawren Burkhart

Garrett Byrd

Karrington Jervis

Ryser Joyner

Elynn Larkey

Bryson Roberts

Ashlyn Thorpe

Morgan Whittington

Fourth Grade Honor Roll

Brylee Asher

Analeigh Bowling

Dylan Bowling

Hattie Bryant

Taybreeanna Buttrey

Collin Carter

Isabella Dalton

Cari Douglas

Isaac Gibson

Michael Grubb

Lucy Jones

Temperance Jones

Maddy Munger

Adyson Phillips

Jayden Rawlings

Justin Sturgill

Paisley Wagoner

Fifth Grade Principal's List

Ryder Davidson

Avery Greer

Konnor Kilburn

Todd Mink

Matthew Moore

Karson Muncy

Gabby Patton

Morgan Preston

Peyton Puckett

Kinley Sandlin

Kennedy Scott

Harleigh Smith

Kylie Smith

Aiden Stewart

Anna Stokes

Lila Stokes

Fifth Grade Honor Roll

Morgan Baker

Wayne Blankenship

Matthew Carpenter

Lundy Caudill

Liam Chadwell

Keighan Collins

Collins Coots

Carlyann Creech

Edward Johnson

Lily Philpot

Abbygale Pitman

Addison Randle

Triniti Reid

James Simpson

Josiah Sims

Eli Smith

Middle School Principal's List

Eishe Aborde

Jozlyn Barnett

Laken Brown

Austin Centers

Kaylent Dozier

Noah-Blake Elza

Madison Evans

Leilani Goldsberry

Annabelle Green

Silas Marvich

Addison Pitman

Katelyn Stewart

Carissa Warren

Middle School Honor Roll

Kaiden Allen

McKenzie Asher

Carly Bowling

Keaira Caldwell

Caleb Cornett

Jacob Cornett

Kayden Durham

Kenton Elza

Briley Fiechter

Joseph Gibson

Aniston Gregory

Sophia Hamm

Noah Hamm

Kinlee Krueger

Cavan Lewis

Raya Nolan

Jocelyn Obrebski

Jadyn Parker

Abigail Rogers

Bella Sims

Blake Taylor

Kookie Thompson

Tyson Weaver

Jayden Williams

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