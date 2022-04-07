Kindergarten Principal's List
Raven Benson
Brady Bowling
Hatley Burke
John Hudson Clark
Caroline Coffey
Carly Dixon
Charlie Durham
Lincoln Farris
Amelia Finley
TJ Gibbons
Briella Glancy
Halo Gomez
Abigail Helo
Jackson Henderson
Rhydge Henson
Branson Hibbard
Keelan Howard
Liam Howell
Eleanor Hunt
Ealyn Jackson
Anika Joshi
Jaxton Larkey
Audrey Mallory
Maci Morris
Owen Morris
Bella Napier
Brooklyn Osborne
Logan Osborne
James Patton
Owen Philpot
Mallory Prince
Christopher Saylor
Colin Scott
Allie Simpson
Lillian Smith
Liam Smith
Levon Spencer
Liam Tabor
Fisher Thomas
Aubree VanWinkle
Kinsley Weaver
Kooper Wibbles
Everly Young
Kindergarten Honor Roll
Autumn Campbell
Morgan Cox
Addison Helton
Phoenix Henson
Baylor Hoskins
Melony Johnson
Caydence Moore
Remington Null
Tayton Robinson
Jaxson Thompson
First Grade Principal's List
Charlie Boothe
Lucy Casey
Graham Chadwell
Logan Chadwell
Lucas Chadwell
Brylee Cooper
Mason Craig
Noah Dahmke
Callie Gilbert
Bentley Green
Lanny Kate Greer
Abigail Harrison
Dylan Johnson
Shaeylnn Johnson
Faith Massey
Jaycee McQueen
Jocey Mosley
Levi Napier
Kaiden Price
Trinity Rahe
Lilah Roberts
Luke Robinson
Skylenn Saunders
Gunner Sexton
Autumn Simpson
Abigail Smith
Silas Thomas
Talon Warren
Harper Whittington
First Grade Honor Roll
Kassie Blevins
Kaylee Blevins
Carnegie Caudill
Zayden Childress
Gunner Ferguson
Rhiannon Gray
Kenton Helton
Abigale Jones
Maryn Marvich
Kennedy Napier
Harper Reams
Hayden Sizemore
Greysen Summers
Cataleya Taylor
Annabelle Thompson
Second Grade Principal's List
Makayla Boothe
Paisleigh Harris
Peyton Jarvis
Jaelynn Jones
Julia Joyner
Maddox McQueen
Tucker Parman
Kyler Price
Second Grade Honor Roll
Maci Brock
Shelby Buntain
Quinn Coffey
Aubrey Dezarn
Kase French
Hannah Gibson
Grayson Jones
Brayden Lester
Keaton McQueen
Kolton Napier
Ryder Nunn
Aria Philpot
Karalyn Pruitt
Frankie Sizemore
Abigail Smith
Jaslin Weaver
Channing Wibbels
Third Grade Principal's List
Aspyn Asher
Justus Blaylock
Kennedy Crouch
Kariston Ertel
Blake Gibson
Camilla Green
Tyson Gregory
Charlee Helton
Kendall Hensley
Kylan Holt
Brynn Houchens
Kaydence Howard
Brantley Hubbard
Khloe Kilburn
Samuel Lawson
Audrey McGee
Harper Mink
Maggie Oliver
Abbie Patton
Reagan Patton
Avah Roberts
Bryce Root
Brody Sanders
Ashton Thomas
Khamaya Watts
Sophie Wolfe
Eleah Young
Third Grade Honor Roll
Jaxon Baker
Bentley Barrett
Levi Bowling
Carter Burke
Annabelle Campbell
Tanner Corum
Braxton Deaton
Paisley Doan
Gracelyn Doan
Maddie Eversole
Isabella Grubb
Emory Hammack
Peyton Harris
Bryson Laymon
Aubree Mulrenin
James Peters
Charlie Powell
Caiden Sizemore
Branson Smith
Caroline Smith
Connor Smith
Dante Smith
Elayna Young
Fourth Grade Principal's List
Trinity Brock
Leah Brown
Lawren Burkhart
Garrett Byrd
Karrington Jervis
Ryser Joyner
Elynn Larkey
Bryson Roberts
Ashlyn Thorpe
Morgan Whittington
Fourth Grade Honor Roll
Brylee Asher
Analeigh Bowling
Dylan Bowling
Hattie Bryant
Taybreeanna Buttrey
Collin Carter
Isabella Dalton
Cari Douglas
Isaac Gibson
Michael Grubb
Lucy Jones
Temperance Jones
Maddy Munger
Adyson Phillips
Jayden Rawlings
Justin Sturgill
Paisley Wagoner
Fifth Grade Principal's List
Ryder Davidson
Avery Greer
Konnor Kilburn
Todd Mink
Matthew Moore
Karson Muncy
Gabby Patton
Morgan Preston
Peyton Puckett
Kinley Sandlin
Kennedy Scott
Harleigh Smith
Kylie Smith
Aiden Stewart
Anna Stokes
Lila Stokes
Fifth Grade Honor Roll
Morgan Baker
Wayne Blankenship
Matthew Carpenter
Lundy Caudill
Liam Chadwell
Keighan Collins
Collins Coots
Carlyann Creech
Edward Johnson
Lily Philpot
Abbygale Pitman
Addison Randle
Triniti Reid
James Simpson
Josiah Sims
Eli Smith
Middle School Principal's List
Eishe Aborde
Jozlyn Barnett
Laken Brown
Austin Centers
Kaylent Dozier
Noah-Blake Elza
Madison Evans
Leilani Goldsberry
Annabelle Green
Silas Marvich
Addison Pitman
Katelyn Stewart
Carissa Warren
Middle School Honor Roll
Kaiden Allen
McKenzie Asher
Carly Bowling
Keaira Caldwell
Caleb Cornett
Jacob Cornett
Kayden Durham
Kenton Elza
Briley Fiechter
Joseph Gibson
Aniston Gregory
Sophia Hamm
Noah Hamm
Kinlee Krueger
Cavan Lewis
Raya Nolan
Jocelyn Obrebski
Jadyn Parker
Abigail Rogers
Bella Sims
Blake Taylor
Kookie Thompson
Tyson Weaver
Jayden Williams
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