School news

Kindergarten Principal's List

Raven Benson

Paisley Bowen

Brady Bowling

Hatley Burke

Maddox Campos

John Hudson Clark

Caroline Coffey

Carly Dixon

Penelope Dixon

Charlie Duraham

Lincoln Farris

Ameila Finley

TJ Gibbons

Briella Glancy

Abigail Helo

Jackson Henderson

Rhydge Henson

Branson Hibbard

Keelan Howard

Liam Howell

Ealyn Jackson

Melony Johnson

Anika Joshi

Jaxton Larkey

Audery Mallory

Maci Morris

Owen Morris

Bella Napier

Brooklyn Osborne

Logan Osborne

James Patton

Owen Philpot

Mallory Prince

Colin Scott

Allie Simpson

Lily Smith

Levon Spencer

Fisher Thomas

Aubree VanWinkle

Kinsley Weaver

Kooper Wibbels

Everly Young

Kindergarten Honor Roll

Easton Adams

Autumn Campbell

Morgan Cox

Lincoln Crouch

Faith Fletcher

Halo Gomez

Addison Helton

Baylor Hoskins

Eleanor Hunt

Ariel Lorman

Abigale Mayton

Caydence Moore

Remington Null

Tayton Robinson

Maggie Saylor

Christopher Saylor

Lane Sizemore

Lige Sizemore

Liam Smith

Liam Tabor

Jaxson Thompson

First Grade Principal's List

Charlie Boothe

Aiden Bowling

Lucy Casey

Logan Chadwell

Lucas Chadwell

Graham Chadwell

Brylee Cooper

Noah Dahmke

Rhiannon Gray

Bentley Green

Lanny Kate Greer

Abigail Harrison

Dylan Johnson

Maryn Marvich

Faith Massey

Jaycee McQueen

Jocey Mosley

Kaiden Price

Trinity Rahe

Harper Reams

Lilah Roberts

Braxton Roberts

Luke Robinson

Skylenn Saunders

Gunner Sexton

Autumn Simpson

Abigail Smith

Greyson Summers

Cataleya Taylor

Silas Thomas

Paxton Tigue

Harper Whittington

First Grade Honor Roll

Kassie Blevins

Kaylee Blevins

Leighton Bowling

Zayden Childress

Maci Christman

Gunner Ferguson

Callie Gilbert

Xavier Gilbert

Kenton Helton

Addalynn Moore

Levi Napier

Nevaeh Rush

Harley Bradley Stevenson

Annabelle Thompson

Talon Warren

Second Grade Principal's List

Makayla Boothe

Maci Brock

Kimber Day

Paisleigh Harris

Jaelynn Jones

Julia Joyner

Kolton Napier

Ryder Nunn

Tucker Parman

Aria Philpot

Kyler Price

Karalyn Pruitt

Channing Wibbels

Second Grade Honor Roll

Quinn Coffey

Brisalynn Combs

Gage Ferguson

Hannah Gibson

Macie Grubb

Mackenzie Hampton

Peyton Jarvis

Grayson Jones

Brayden Lester

Keaton McQueen

Maddox McQueen

Caylee Moore

Briar Morris

Jase Prince

Xavier Richardson

Jonah Sims

Serenity Smith

Emma Smith

Abigail Smith

Third Grade Principal's List

Aspyn Asher

Wyatt Ayres

Bentley Barrett

Justus Blaylock

Kennedy Crouch

Gracelyn Doan

Blake Gibson

Camilla Green

Tyson Gregory

Emory Hammack

Peyton Harris

Brynn Houchens

Kaydence Howard

Brantley Hubbard

Khloe Kilburn

Samuel Lawson

Audrey McGee

Harper Mink

Aubree Mulrenin

Maggie Oliver

Abigail Patton

Avah Roberts

Bryce Root

Brody Sanders

Ashton Thomas

Khamya Watts

Eli Wibbels

Sophia Wolfe

Third Grade Honor Roll

Levi Bowling

Carter Burke

Anabelle Campbell

Tanner Corum

Paisley Doan

Kariston Ertel

Maddie Eversole

Isabella Grubb

Charlee Helton

Emma Hensley

Kylan Holt

Bryson Laymon

Reagan Patton

James Peters

Charlie Powell

Caiden Sizemore

Branson Smith

Caroline Smith

Connor Smith

Eleah Young

Fourth Grade Principal's List

Dylan Bowling

Annaleigh Bowling

Leah Brown

Garrett Byrd

Isabella Dalton

Cari Douglas

Karrington Jervis

Lucy Jones

Ryser Anne Joyner

Elynn Larkey

Jayden Rawlings

Ashlyn Thorpe

Morgan Whittington

Fourth Grade Honor Roll

Brylee Asher

Dalton Baker

Trinity Brock

Lawren Burkhart

Taybreeanna Buttrey

Collin Carter

Lauren DeZarn

Paige Dishman

Isaac Gibson

Michael Grubb

Zoey Hollingsworth

Temperance Jones

Cayden McPeek

Maddy Munger

Adyson Phillips

Travis Kole Ross

Paisley Wagoner

Fifth Grade Principal's List

Carlyann Creech

Ryder Davidson

Bryan Avery Greer

Konnor Kilburn

Todd Mink

Matthew Moore

Gabriella Patton

Morgan Preston

Kennedy Scott

Kylie Smith

Aiden Stewart

Lila Stokes

Anna Stokes

Fifth Grade Honor Roll

Morgan Baker

Matthew Carpenter

William Lundy Caudill

Liam Chadwell

Keighan Collins

Collins Coots

Edward Johnson

Karson Muncy

Lily Philpot

Abby Pitman

Peyton Puckett

Kinley Sandlin

Josiah Sims

Harleigh Smith

Middle School Principal's List

Eishe Aborde

Josiah Aker

Jozlyn Barnett

Laken Brown

Austin Centers

Whitney Dezarn

Kaylen Dozier

Noah-Blake Elza

Briley Fiechter

Lelani Goldsberry

Annabelle Green

Silas Marvich

Raya Nolan

Katelyn Stewart

Kookie Thompson

Jackson Wolfe

Middle School Honor Roll

Nicole Aborde

Kaiden Allen

McKenzie Asher

Carly Bowling

Keaira Caldwell

Natalie Collett

Caleb Cornett

Jacob Cornett

Sohpia David

Harley Davis

Kenneth Durham

Hannah Elza

Madison Evans

Joseph Gibson

Aniston Gregory

Madison Grove

Marli Hale

Julia Hall

Sophia Hamm

Micah Hamm

Noah Hamm

Shalana Helton

Kaden Helton

Macy Helton

Gwyneth Joseph

Kinlee Krueger

Cavan Lewis

Megan Looper

Chayton Maxey

Harley McWhorter

Aiden Napier

Logan Napier

Joslyn Obrebski

Jadyn Parker

Addison Pitman

Joanna Powell

Abigail Rogers

Bella Sims

Emma Tabor

Blake Taylor

Lillyan Tucker

Carissa Warren

Tyson Weaver

Jayden Williams

Mackenzie Wilson

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