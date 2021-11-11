Kindergarten Principal's List
Raven Benson
Paisley Bowen
Brady Bowling
Hatley Burke
Maddox Campos
John Hudson Clark
Caroline Coffey
Carly Dixon
Penelope Dixon
Charlie Duraham
Lincoln Farris
Ameila Finley
TJ Gibbons
Briella Glancy
Abigail Helo
Jackson Henderson
Rhydge Henson
Branson Hibbard
Keelan Howard
Liam Howell
Ealyn Jackson
Melony Johnson
Anika Joshi
Jaxton Larkey
Audery Mallory
Maci Morris
Owen Morris
Bella Napier
Brooklyn Osborne
Logan Osborne
James Patton
Owen Philpot
Mallory Prince
Colin Scott
Allie Simpson
Lily Smith
Levon Spencer
Fisher Thomas
Aubree VanWinkle
Kinsley Weaver
Kooper Wibbels
Everly Young
Kindergarten Honor Roll
Easton Adams
Autumn Campbell
Morgan Cox
Lincoln Crouch
Faith Fletcher
Halo Gomez
Addison Helton
Baylor Hoskins
Eleanor Hunt
Ariel Lorman
Abigale Mayton
Caydence Moore
Remington Null
Tayton Robinson
Maggie Saylor
Christopher Saylor
Lane Sizemore
Lige Sizemore
Liam Smith
Liam Tabor
Jaxson Thompson
First Grade Principal's List
Charlie Boothe
Aiden Bowling
Lucy Casey
Logan Chadwell
Lucas Chadwell
Graham Chadwell
Brylee Cooper
Noah Dahmke
Rhiannon Gray
Bentley Green
Lanny Kate Greer
Abigail Harrison
Dylan Johnson
Maryn Marvich
Faith Massey
Jaycee McQueen
Jocey Mosley
Kaiden Price
Trinity Rahe
Harper Reams
Lilah Roberts
Braxton Roberts
Luke Robinson
Skylenn Saunders
Gunner Sexton
Autumn Simpson
Abigail Smith
Greyson Summers
Cataleya Taylor
Silas Thomas
Paxton Tigue
Harper Whittington
First Grade Honor Roll
Kassie Blevins
Kaylee Blevins
Leighton Bowling
Zayden Childress
Maci Christman
Gunner Ferguson
Callie Gilbert
Xavier Gilbert
Kenton Helton
Addalynn Moore
Levi Napier
Nevaeh Rush
Harley Bradley Stevenson
Annabelle Thompson
Talon Warren
Second Grade Principal's List
Makayla Boothe
Maci Brock
Kimber Day
Paisleigh Harris
Jaelynn Jones
Julia Joyner
Kolton Napier
Ryder Nunn
Tucker Parman
Aria Philpot
Kyler Price
Karalyn Pruitt
Channing Wibbels
Second Grade Honor Roll
Quinn Coffey
Brisalynn Combs
Gage Ferguson
Hannah Gibson
Macie Grubb
Mackenzie Hampton
Peyton Jarvis
Grayson Jones
Brayden Lester
Keaton McQueen
Maddox McQueen
Caylee Moore
Briar Morris
Jase Prince
Xavier Richardson
Jonah Sims
Serenity Smith
Emma Smith
Abigail Smith
Third Grade Principal's List
Aspyn Asher
Wyatt Ayres
Bentley Barrett
Justus Blaylock
Kennedy Crouch
Gracelyn Doan
Blake Gibson
Camilla Green
Tyson Gregory
Emory Hammack
Peyton Harris
Brynn Houchens
Kaydence Howard
Brantley Hubbard
Khloe Kilburn
Samuel Lawson
Audrey McGee
Harper Mink
Aubree Mulrenin
Maggie Oliver
Abigail Patton
Avah Roberts
Bryce Root
Brody Sanders
Ashton Thomas
Khamya Watts
Eli Wibbels
Sophia Wolfe
Third Grade Honor Roll
Levi Bowling
Carter Burke
Anabelle Campbell
Tanner Corum
Paisley Doan
Kariston Ertel
Maddie Eversole
Isabella Grubb
Charlee Helton
Emma Hensley
Kylan Holt
Bryson Laymon
Reagan Patton
James Peters
Charlie Powell
Caiden Sizemore
Branson Smith
Caroline Smith
Connor Smith
Eleah Young
Fourth Grade Principal's List
Dylan Bowling
Annaleigh Bowling
Leah Brown
Garrett Byrd
Isabella Dalton
Cari Douglas
Karrington Jervis
Lucy Jones
Ryser Anne Joyner
Elynn Larkey
Jayden Rawlings
Ashlyn Thorpe
Morgan Whittington
Fourth Grade Honor Roll
Brylee Asher
Dalton Baker
Trinity Brock
Lawren Burkhart
Taybreeanna Buttrey
Collin Carter
Lauren DeZarn
Paige Dishman
Isaac Gibson
Michael Grubb
Zoey Hollingsworth
Temperance Jones
Cayden McPeek
Maddy Munger
Adyson Phillips
Travis Kole Ross
Paisley Wagoner
Fifth Grade Principal's List
Carlyann Creech
Ryder Davidson
Bryan Avery Greer
Konnor Kilburn
Todd Mink
Matthew Moore
Gabriella Patton
Morgan Preston
Kennedy Scott
Kylie Smith
Aiden Stewart
Lila Stokes
Anna Stokes
Fifth Grade Honor Roll
Morgan Baker
Matthew Carpenter
William Lundy Caudill
Liam Chadwell
Keighan Collins
Collins Coots
Edward Johnson
Karson Muncy
Lily Philpot
Abby Pitman
Peyton Puckett
Kinley Sandlin
Josiah Sims
Harleigh Smith
Middle School Principal's List
Eishe Aborde
Josiah Aker
Jozlyn Barnett
Laken Brown
Austin Centers
Whitney Dezarn
Kaylen Dozier
Noah-Blake Elza
Briley Fiechter
Lelani Goldsberry
Annabelle Green
Silas Marvich
Raya Nolan
Katelyn Stewart
Kookie Thompson
Jackson Wolfe
Middle School Honor Roll
Nicole Aborde
Kaiden Allen
McKenzie Asher
Carly Bowling
Keaira Caldwell
Natalie Collett
Caleb Cornett
Jacob Cornett
Sohpia David
Harley Davis
Kenneth Durham
Hannah Elza
Madison Evans
Joseph Gibson
Aniston Gregory
Madison Grove
Marli Hale
Julia Hall
Sophia Hamm
Micah Hamm
Noah Hamm
Shalana Helton
Kaden Helton
Macy Helton
Gwyneth Joseph
Kinlee Krueger
Cavan Lewis
Megan Looper
Chayton Maxey
Harley McWhorter
Aiden Napier
Logan Napier
Joslyn Obrebski
Jadyn Parker
Addison Pitman
Joanna Powell
Abigail Rogers
Bella Sims
Emma Tabor
Blake Taylor
Lillyan Tucker
Carissa Warren
Tyson Weaver
Jayden Williams
Mackenzie Wilson
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