North Laurel High School held its Senior Awards Night on Monday, May 17 at the school, presenting a large amount of scholarships and recognitions to the Class of 2021.
Awards and students receiving those awards are:
Camilia Jackson Overcomer - Griffin Blake Vanhook
Charles G. Pearl Scholarship - Morgan Hoskins, Daniela Jackson, Autumn Jones, Griffin Blake Vanhook
Jamie Gilliam Impact Scholarship - William White
Chamber of Commerce Scholarship - Daria Casey
Jackson Energy Scholarship - Nathan Sanders
Jamie Gilliam Smile Fund Scholarship - Maylee Philpot
Pepsi Cola H.B. Tuggle Memorial Scholarship - Daniela Jackson
Laurel County Farm Berea Scholarship - Jarrod Cornett
London Rotary Club C.T. Massey Scholarship - Autumn Jones
Kaitlyn Michelle Lawrence-Spurlock Scholarship - Courtney Caudill
Landon Howard Bond Memorial Scholarship - Daniela Jackson, Olivia Rudder
Cumberland Valley National Bank - Morgan Hoskins
Laurel County Conservation District - Jarrod Cornett
Tractor Supply Company Endowment Scholarship - Jarrod Cornett
Laurel Community Lion's Club "We Serve" Scholarship - Brynna Lawson
Laurel County Homecoming Rising Star Scholarship - Brynna Lawson
Brenda Martin Project Beauty Award - Jordan Dyche
Pepsi Teen Laurel County Scholarship - Jordan Dyche
Sandra Keller Memorial Scholarship - Morgan Hoskins
Grace Health Scholarship - Brynna Lawson
London Women's Care Scholarship - Morgan Hoskins
Zach Abner Memorial Scholarship - Konar Robinson
Commercial Bank "Spirit" Scholarship - Jarrod Cornett
Commercial Bank "Life.Made.Better." Scholarship - Brynna Lawson
St. Joseph London Hospital Scholarship - Morgan Hoskins
DARE Scholarship - Paisley Martin
Vietnam Veterans of America Scholarship - Brynna Lawson
Jeff Caudill Optimist Club Scholarship - Brynna Lawson
The Emily Evans Cheer Scholarship - Courtney Caudill
Joyce Parker Scholarship for Public Service - Daniela Jackson
Class of 1971 50th Reunion Scholarship - Tyler Hamm
Emma Lou Cissel Memorial Scholarship - Daniela Jackson
Stepping-Stone Scholarship - Daria Casey
KY Transportation Cabinet Civil Engineering Scholarship - Nathaniel Bruner
WYMT Mountain Classic Scholarship - Morgan Hoskins, Ty Jones, Allison Pham
UK Orthopedics & Sports Medicine KY Comeback Athlete of the Year - Konar Robinson
Laurel County Republican Women's Club - Shelby Woods
Clay County Farm Bureau Scholarship - William White
COLLEGE SCHOLARSHIPS & AWARDS
Berea College - James Scheider, Maureen Weis
Campbellsville College - Karsten Raney
Centre College - Jonathan McCowan
Eastern Kentucky University - Hailey Allen, Brienna Bailey, Heidi Bentley, Adriene Bowling, Christian Bowling, Alexis Brown, Hanah Cathers, Kambrie Collier, Julian Daugherty, Daniel Cooper Dotson, Brandon Fiechter, Kara George, McKayla Gray, Hannah Hammons, Hannah Hubbard, Isaac Johnson, Taylor Jones, Chelsea Lockaby, Addison Martin, Paisley Martin, Conner McKeehan, Abigail Mounce, Laci Mulrenin, Tavery Platner, Ryann Robinson, Jackson Rush, Alexis Smith, Emma Smith, John Thornhill, Megan Thorpe, Savanna Turqueza, Grant Woods
Lincoln Memorial University - Margaret Anderson
Lindsey Wilson College - Olivia Rudder
Morehead State University - Kaleigh Couch, Morgan Hoskins
Northern Kentucky University - Kendra Baker
Somerset Community College - Autumn Hacker, Quaide Roark
Thomas More University - Caden Mascorro, Griffin Blake Vanhook
University of the Cumberlands - Sara Bays, Emily Blackburn, Britton Bryant, Courtney Caudill, Mark Gregory, Zachary Harbach, Natalie Hoskins, Savanna Kilburn, Ty Jones, Brynna Lawson, Samantha Martin, Alexis McQueen, Shelby McQueen Lunsford, Sarah Riddle, Adam Rockwell, Shelby Woods, Taylor Zamora
University of Kentucky - Kaelyn Edwards, Daniela Jackson, Aleena Javaid, Kaitlin Schumaker, Nathan Sanders, Paizley Stewart, Sergio Torres, Christian Vann, William White, Zoe Yaden
University of Louisville - Allison Pham, Brady Gilmore
Western Kentucky University - Nathaniel Bruner, Daria Casey, Kaleigh Collett, Madison Dagley, Jordan Dyche, William Hellard, Autumn Jones, Timothy Seth McClure, Alyssa Smith
LEADERSHIP AWARDS
Laurel County Youth Leadership Council Award - Morgan Hoskins, Nathan Sanders, Robbie Thornhill, Taylor Zamora
Kentucky Regional MathCounts Scholarship Winner - William White
Coca Cola Semi Finalist - Autumn Jones
National Merit Scholarship Program Commended Student - Allison Pham
National Merit Scholarship Program Finalists - Nathan Sanders William White
2021 Valedictorian - Nathan Sanders
2021 Salutatorian - Kaelyn Edwards
Work Ethic Seal Recipients 2021 - Margaret Anderson, Kendra Baker, Heidi Bentley, Emily Blackburn, Jullian Daugherty, Kaelyn Edwards, Zachary Harbach, Hunter Hedrick, William Hellard, Morgan Hoskins, Natalie Hoskins, Daniela Jackson, Aleena Javaid, Autumn Jones, Ty Jones, Colby Joseph, Kevin Kauffman, Brynna Lawson, Paisley Martin, Conner McKeehan, Abigail Mounce, Allison Pham, Quaide Roark, Adam Rockwell, Olivia Rudder, Nathan Sanders, James Schneider, Kaitlin Schumaker, Emma Smith, Paizley Stewart, John Thornhill, William White
Honors Diploma - Nathaniel Bruner, Madison Dagley, Raegan Gambrel, Zachary Harbach, Natalie Hoskins, Autumn Jones, Brynna Lawson, Paisley Martin, Conner McKeehan, Abigail Mounce, Quaide Mounce, James Schneider, Alyssa Smith, Justin Sparkman, Griffin VanHook, Christian Vann
Honors with Distinction - Margaret Anderson, Brienna Bailey, Heidi Bentley, Daria Casey, Cary Clark III, Kaleigh Couch, Julian Daugherty, Kaelyn Edwards, Katlyn Estep, Brady Gilmore, Autumn Hackler, William Hellard, Morgan Hoskins, Daniela Jackson, Aleena Javaid, Colby Joseph, Allison Pham, Maylee Philpot, Adam Rockwell, Olivia Rudder, Nathan Sanders, Kaitlin Schumaker, Paizley Stewart, John Thornhill, William White, Zoe Yaden
Magna Cum Laude: Margaret Anderson, Brienna Bailey, Cary Clark Kaleigh Collett, Kayleigh Couch, Raegan Gambrel, Zachary Harbach, Natalie Hoskins, McKenzie House, Aleena Javaid, Abigail Mounce, Allison Pham, Tavery Platner, Sara Smith, Paizley Stewart, Morgan Thorpe, Griffin Vanhook
Summa Cum Laude: Kendra Baker, Heidi Bentley, Nathaniel Bruner, Daria Casey, Jullian Daugherty, Jordan Dyche, Kaelyn Edwards, Brady Gilmore, Makayla Gray, Autumn Hackler, William Hellard, Morgan Hoskins, Daniela Jackson, Autumn Jones, Colby Joseph, Brynna Lawson, Paisley Martin, Conner McKeehan, Maylee Philpot, Quaide Roark, Adam Rockwell, Olivia Rudder, Nathan Sanders, Kaitlin Schumaker, Emma Smith, Alyssa Smith, Mary Smith, John Thornhill, Christian Vann, William White, Shelby Woods, Zoe Yaden, Taylor Zamora
Perfect Attendance: Olivia Rudder and Nathan Sanders
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